07 декабря 2021, 01:33
В России с нового года размер МРОТ вырастет на тысячу рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2022 года увеличится на тысячу рублей и составит 13 890 рублей. Соответствующий закон накануне подписал президент Владимир Путин
Фото: profiz.ru
Минимальный размер оплаты труда с 2022 года увеличится на тысячу рублей и составит 13 890 рублей. Соответствующий закон накануне подписал президент Владимир Путин.
Сейчас размер МРОТ составляет 12 792 рубля. Таким образом, в следующем году зарплатная «минималка» вырастет на одну тысячу рублей.
Напомним, что в этом году была введена новая схема расчета МРОТ, который теперь зависит от размера медианной зарплаты в России за предыдущий год. Медианный доход - это уровень, выше которого доходы у 50% населения, а у второй половины - ниже.
МРОТ должен составлять 42% от размера медианной зарплаты. При этом Росстат в прошлом году оценивал медианную среднемесячную зарплату в 32 422 рубля.