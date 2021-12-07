Вакцина «Спутник V» показала второй по эффективности результат в Венгрии
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» оказалась второй по эффективности в Венгрии. Препарат показал эффективность в 85,7% против заражения COVID-19. Самой эффективной вакциной в Венгрии была признана Moderna
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» оказалась второй по эффективности в Венгрии. Препарат показал эффективность в 85,7% против заражения COVID-19. Самой эффективной вакциной в Венгрии была признана Moderna, сообщает журнал Clinical microbiology and infection.
Специалисты изучили данные 3,7 млн привитых граждан Венгрии старше 16 лет. Самой популярной оказалась американская вакцина Pfizer-BioNTech (ей привились 1,5 млн человек). На втором месте - китайская Sinopharm (895 тысяч), затем идут «Спутник V» (820 тысяч), AstraZeneca (304 тысячи) и Moderna (222 тысячи).
При этом наибольшую эффективность показал препарат Moderna. Ее эффективность специалисты оценили в 88,7%. Эффективность «Спутника V» составила 85,7%, Pfizer-BioNTech - 83,3%, AstraZeneca - 71,5%, а Sinopharm - 68,7%.
В исследовании также отмечается, что все доступные в Венгрии вакцины показали 100%-ю эффективность против смерти в результате вызванных коронавирусом осложнений в возрастной группе от 16 до 44 лет. Однако российский «Спутник V» занял первое место по защите от летального исхода в случае заражения коронавирусом. Худший показатель у китайской Sinopharm – 87,8%, сообщает «Дождь» (издание признано иностранным агентом).