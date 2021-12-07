Сайт ЦИАН запретил писать в объявлениях, что квартиры сдаются «только славянам»
Крупнейший российский сайт объявлений о продаже и аренде недвижимости ЦИАН ввел запрет на прямую и косвенную дискриминацию или побуждение к ней на основе расы или этнической принадлежности
Крупнейший российский сайт объявлений о продаже и аренде недвижимости ЦИАН ввел запрет на прямую и косвенную дискриминацию или побуждение к ней на основе расы или этнической принадлежности. Это означает, что пользователи теперь не могут указывать в своих объявлениях, что квартиру или дом они сдадут только «славянам».
В официальном заявлении ЦИАН говорится, что с 1 декабря в объявлении о сдаче жилья в аренду не должны указываться предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности. В объявлениях не должны упоминаться цвет кожи, этническое и национальное происхождение потенциального съемщика, национальность, гражданство и вероисповедание.
Уже опубликованные объявления на ЦИАН должны быть отредактированы в соответствии с новыми правилами. В случае отказа, администраторы сайта внесут правки самостоятельно.
«Мы выступаем за равные возможности для всех пользователей ЦИАН и верим в то, что это решение станет отраслевым стандартом на рынке недвижимости», - сообщает в телеграм-канале сайта объявлений.