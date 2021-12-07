ЕСПЧ запретил Польше высылать нелегальных мигрантов обратно в Беларусь
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил властям Польши высылать нелегальных мигрантов, которые уже находятся на территории страны, обратно в Белоруссию
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил властям Польши высылать нелегальных мигрантов, которые уже находятся на территории страны, обратно в Белоруссию.
ЕСПЧ рассмотрел в общей сложности 47 ходатайств с просьбой обеспечить безопасное пребывание на территории Евросоюза, поданных 198 заявителями. Большую часть исков была подана против Польши из-за отказа в предоставлении беженцам убежища, медицинской помощи и жилья. Заявители также указывают, что в случае возвращения в Беларусь и на родину их жизнь будет в опасности.
Польские власти при этом не хотят принимать мигрантов, которые находятся на границе с Белоруссией. Сами беженцы заявляют, что намерены через Польшу добраться до Германии, однако Дублинский регламент от 2013 года гласит, что мигранты могут просить убежище в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза.
Напомним, что в обострении миграционного кризиса власти ЕС обвиняют режим Александра Лукашенко, который в ответ на санкции привозит в Минск мигрантов из Ирака, Сирии и Йемена, а затем белорусские силовики помогают им добраться до границы с Польшей и странами Прибалтики.