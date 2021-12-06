В «РЖД» сообщили о возобновлении железнодорожного сообщения с Хельсинки с 12 декабря
«Российские железные дороги» анонсировали скорое возобновление пассажирского сообщения с Хельсинки. Предполагается, что поезда в столицу Финляндии начнут ходить с 12 декабря
«Российские железные дороги» анонсировали скорое возобновление пассажирского сообщения с Хельсинки. Предполагается, что поезда в столицу Финляндии начнут ходить с 12 декабря.
В официальном сообщении «РЖД» говорится, что в расписание вернутся скоростные поезда «Аллегро», которые как и до пандемии коронавируса будут выполнять рейсы по маршруту Петербург – Хельсинки. Поезда будут ходить два раза в день, сообщает «Лента.ру».
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, перед посадкой в вагоны у всех пассажиров будут измерять температуру. В поезде необходимо будет носить защитные маски.
Отметим, что власти Финляндии пока не открывали свои границы для российских туристов. Сейчас въезд разрешен россиянам, которые являются членами семей граждан Финляндии и постоянно проживают в стране, дипломатам, держателям служебных паспортов или командировочных удостоверений, обладателям ВНЖ, студентам финских учебных заведений и владельцам недвижимости.