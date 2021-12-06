Власти Башкирии не исключили продления новогодних каникул из-за COVID-19
Глава Башкирии Радий Хабиров первым из губернаторов заявил о возможном продлении школьных новогодних каникул в случае ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу
Глава Башкирии Радий Хабиров первым из губернаторов заявил о возможном продлении школьных новогодних каникул в случае ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу.
«Если мы почувствуем, что школьники болеют, сейчас же начинается сезонный грипп, тогда мы, возможно, подчеркиваю – возможно – можем продлить еще на неделю каникулы», – заявил глава республики.
Одновременно с этим Радий Хабиров заявил, что вводить новые антиковидные ограничения перед Новым годом не планируется.
Ухудшения эпидемиологической обстановки российские власти ожидают в связи с появлением нового штамма коронавируса «омикрон», который был впервые выявлен в ЮАР и других африканских странах. В России пока официально подтверждено два случая заражения «омикроном». Оба инфицированных недавно вернулись в Россию из ЮАР на вывозном рейсе.