Фильм-расследование о «дворце Путина» стал самым популярным видео 2021 года на YouTube
Самым популярным роликом в российском сегменте YouTube по итогам уходящего 2021 года стал фильм-расследование команды Алексея Навального про шикарный дворец президента Владимира Путина в Геленджике
Самым популярным роликом в российском сегменте YouTube по итогам уходящего 2021 года стал фильм-расследование команды Алексея Навального про шикарный дворец президента Владимира Путина в Геленджике.
Оппозиционер Георгий Албуров заявил, что ему и его коллегам очень приятно было узнать, что фильм про «дворец Путина» стал самым популярным видео на YouTube.
«Здорово, что Google не испугался и объективно составил рейтинг. Это еще раз показывает, что в России есть большой спрос на расследования, на политические видео, расследованиями в России заниматься надо, коррупции много, зрители найдутся», - отметил Албуров, слова которого приводит издание The Insider (признано иностранным агентом).
По данным на 6 декабря, расследование про дворец президента в Геленджике посмотрели 119 миллионов раз. YouTube поместил его первым во вкладке Trending videos.
Роскошный дворец в стиле итальянского палаццо, который не входит в перечень официальных государственных резиденций Владимира Путина, располагается на мысе Идокопас под Геленджиком. Над территорией поместья по решению ФСБ и ФСО установлена бесполетная зона. По данным борцов с коррупцией, дворец содержится на деньги государственных компаний «Роснефть» и «Транснефть». После выхода резонансного расследования власти назначили номинальным владельцем этого особняка миллиардера, «короля госзаказов» и старого друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга. Последний заявил, что в этом здании якобы будет располагаться апарт-отель.