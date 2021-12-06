Против Сергея Шойгу потребовали возбудить дело из-за оскорбительных фресок в храме Вооруженных сил РФ
Иеромонах Иоанн Курмояров из Новосибирска направил заявления в Следственный комитет, МВД, ФСБ и Генпрокуратуру с требованием возбудить дело против главы Минобороны Сергея Шойгу по статье об оскорблении чувств верующих
Иеромонах Иоанн Курмояров из Новосибирска направил заявления в Следственный комитет, МВД, ФСБ и Генпрокуратуру с требованием возбудить дело против главы Минобороны Сергея Шойгу по статье об оскорблении чувств верующих.
Поводом для обращения в правоохранительные органы стали фрески с коммунистической символикой и советскими солдатами в главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном Алабино.
«Душа болит, когда такие высокопоставленные люди и надругаются над нашей верой. Мне больно, что наша вера и Церковь превращаются в махровое язычество», - завил иеромонах Иоанн Курмояров.
Священнослужитель считает, что коммунистические символы и другие изображения внутри храма Минобороны оскверняют религиозный объект и оскорбляют чувства верующих.
В ведомстве Сергея Шойгу на это ответили, что во фресках нет ничего оскорбительного, а вся мозаика была согласована с Русской православной церковью.
Иеромонах назвал ответ Минобороны «верхом цинизма» и добавил, что большевики, красноармейцы и сотрудники НКВД были гонителями христиан, а не героями, которыми их сейчас пытаются сделать власти.