За 10 лет после протестов на Болотной российские власти в разы усилили политические репрессии
После известных событий на Болотной площади в Москве российские власти окончательно решили разговаривать с недовольными гражданами только с позиции силы. За прошедшие 10 лет на улицах были задержаны 37 тысяч человек, репрессировано 40 СМИ
Издание «Агентство» к 10-летию массовых протестов 2011 года на проспекте Академика Саахрова, Чистопрудном бульваре и Болотной площади опубликовало материал об уголовном преследовании политических и гражданских активистов.
В статье говорится, что после известных событий на Болотной площади в Москве российские власти окончательно решили разговаривать с недовольными гражданами только с позиции силы. За прошедшие 10 лет на улицах были задержаны 37 тысяч человек, репрессировано 40 средств массовой информации, а новые запретительные законы принимались каждые 38 дней. Треть из принятых за это время 95 запретительных законов ограничила работу СМИ и функционирование интернета.
За прошедшее десятилетие был принят и ужесточен закон об «иностранных агентах» (таковыми были признаны практически все независимые СМИ), приняты закон о «нежелательных организациях», «закон Яровой», закон об «изоляции Рунета» и введено наказание за оскорбление представителей власти в интернете. Кроме того, власти сделали все, чтобы отлучить от участия в выборах Алексея Навального, его соратников и сторонников.
После событий на Болотной площади силовики стали в 13 раз чаще задерживать граждан на митингах, штрафы за участие в протестах выросли в 17,5 раз, а вероятность отправиться под административный арест для протестующих увеличилась в 7,6 раза.
Помимо этого, политическим репрессиям стали подвергаться не только оппозиционеры и гражданские активисты, но также актеры, музыканты и юмористы, которые поддерживают оппозицию и «неправильно» шутят. Многие сторонники оппозиции уже покинули Россию, обосновавшись в соседних Грузии и Украине.