Кемеровских шахтеров заставляют скидываться на матпомощь пострадавшим горнякам с «Листвяжной»
Кемеровские шахтеры сообщили, что руководство принуждает их скидываться на оказание материальной помощи пострадавшим во время аварии на шахте «Листвяжная» горнякам
Кемеровские шахтеры сообщили, что руководство принуждает их скидываться на оказание материальной помощи пострадавшим во время аварии на шахте «Листвяжная» горнякам.
Шахтерам выдают заявления об удержании из их зарплаты определенной суммы, которая пойдет на помощь пострадавшим при взрыве в шахте «Листвяжная». Средства обещают перечислить «Красному кресту». Последний на прошлой неделе отчитался, что собрал уже 31 млн рублей, сообщает телеграм-канал Readovka.
Супруга сотрудника предприятия «Сиб-Дамель» рассказала журналистам, что на работе с шахтеров собирают по 2500 рублей. «Дело в том, что у многих ипотеки, также дети, кредиты и новый год на носу, и какие-то удержания. Что, плохо государство откупилось? Я понимаю, сам перевел, но так уже - это перебор», - отметила женщина.
Горнякам, работающим в АО «СУЭК-Кузбасс», предложили самим решить, какую сумму они готовы перечислить на благотворительные цели, но напомнили, что «добровольное» пожертвование является обязательным.
Владельцы кемеровских шахт и руководство региона пока не прокомментировали сведения о принуждении шахтеров скидываться на материальную помощь коллегам, пострадавшим на «Листвяжной».
Напомним, что в результате взрыва и пожара на шахте погибли 46 горняков и пятеро горноспасателей. «Листвяжная» принадлежит компании «СДС Уголь», которой владеет Михаил Федяев – отец депутата Госдумы от «Единой России» Павла Федяева.