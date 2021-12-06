В Челябинске полиции закрыла дело о перекрытии дорог во время протестной акции 31 января
Адвокат одного из фигурантов дела Андрей Лепехин сообщил, что изначально дело о перекрытии дорог было возбуждено с целью «охлаждающего эффекта» для других активистов, если они вдруг соберутся провести новый митинг
Полиция Челябинска прекратила уголовное дело в отношении организаторов протестной акции в поддержку Алексея Навального 31 января о перекрытии дорог.
Адвокат одного из фигурантов дела Андрей Лепехин сообщил изданию The Insider (внесено в реестр иностранных агентов), что изначально дело о перекрытии дорог было возбуждено с целью «охлаждающего эффекта» для других активистов, если они вдруг соберутся провести новый митинг.
«Сразу было понятно, что никакого преступления нет — люди проходили проезжую часть дороги, а на другой стороне выстроились цепочкой сотрудники полиции. Людей просто оставили на проезжей части, никакие машины в это время никуда не двигались», - рассказа адвокат. При этом полицейским удалось уговорить одного водителя дать показания об опасности сложившейся ситуации на дороге.
Адвокат отметил, что все видеозаписи с акции свидетельствуют о том, что проезжая часть оказалась заблокирована по вине сотрудников правоохранительных органов.
Обвинение было предъявлено активистам Марии Макаровой, Сергею Оришевскому, Евгению Талышеву, Виктории Новиковой, Анастасии Галкиной, Павлу Струнину, Артему Яумбаеву, Анне Киселевой, Александру Копьеву и Сергею Мотовилову. Теперь дело против них закрыто в связи с отсутствием состава преступления.