06 декабря 2021, 13:48
Роспотребнадзор выявил штамм «омикрон» у двух туристов, вернувшихся из ЮАР
Специалисты Роспотребнадзора выявили новый штамм коронавируса «омикрон» у двух российских туристов, которые накануне вернулись из ЮАР. Напомним, что россиян по возвращению сразу же отправили на двухнедельный карантин
Фото: kemerovo.tsargrad.tv
Специалисты Роспотребнадзора выявили новый штамм коронавируса «омикрон» у двух российских туристов, которые накануне вернулись из ЮАР. Напомним, что россиян по возвращению сразу же отправили на двухнедельный карантин.
Ранее в санитарном ведомстве сообщили, что 11 человек, прибывших из ЮАР вывозным рейсом, стали положительные ПЦР-тесты на коронавирус, однако штамм инфекции не уточнялся, сообщает ТАСС.
Сейчас в Роспотребнадзоре сообщили, что COVID-19 выявлен еще у 10 туристов, побывавших в ЮАР.
Между тем, в ВОЗ заявили, что анализ первых случаев заражения штаммом «омикрон» говорит о том, что болезнь у заразившихся протекает в легкой форме.