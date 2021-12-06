Подследственный мэр Волгодонска объявил об уходе в отставку
«Решение принято на основании ухудшения состояния здоровья, что не дает в полной мере выполнять свои обязанности», - заявил мэр Волгодонска и добавил, что так будет лучше для города
Мэр Волгодонска Виктор Мельников объявил об уходе в отставку. Такое решение он объяснил проблемами со здоровьем.
«Решение принято на основании ухудшения состояния здоровья, что не дает в полной мере выполнять свои обязанности», - заявил мэр Волгодонска и добавил, что так будет лучше для города.
Виктор Мельников с 1997 по 2015 год занимал должность главы Волгодонского района, а в 2017 году он был назначен на пост главы администрации Волгодонска.
В 2020 году против чиновника возбудили уголовное дело о подстрекательстве к превышению должностных полномочий и поместили под домашний арест. Позже суд освободил его под залог, а мэр вернулся к исполнению своих обязанностей.
Ущерб по делу мэра Волгодонска был оценен в 16 млн рублей, сообщает «КоммерсантЪ».