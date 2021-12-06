06 декабря 2021, 13:12
В России за прошедшие сутки выявили 32 136 новых случаев заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 32 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19
Фото: gazetaingush.ru
В России за прошедшие сутки выявили 32 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Также сообщается о смерти 1184 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 282 462 человек.
В Москве выявили 3134 новых случая заражения коронавирусом, в Петербурге – 2412, в Московской области – 2215 случаев.