06 декабря 2021, 12:57
В отношении Филиппа Киркорова составили 90 протоколов о неуплате автомобильных штрафов
Правоохранительные органы составили 90 протоколов в отношении «короля российского шоу-бизнеса» Филиппа Киркорова за неуплату штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения
Фото: film.ru
Правоохранительные органы составили 90 протоколов в отношении «короля российского шоу-бизнеса» Филиппа Киркорова за неуплату штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения.
В Таганском райсуде Москвы порталу Znak.com сообщили, что все протоколы в отношении известного артиста составлены по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Неуплата административных штрафов в срок»).
Наказанием по данной статье является штраф в двукратном размере, административный арест на 15 суток или обязательные работы до 50 часов.
Представители Филиппа Киркорова ситуацию с неуплатой автомобильных штрафов пока не прокомментировали.