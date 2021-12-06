Американские ученые создали жвачку, нейтрализующую коронавирус в слюне
Ученые Пенсильванского университета совместно с другими научными организациями разработали жевательную резинку, которая способна нейтрализовать коронавирус в слюне человека
Ученые Пенсильванского университета совместно с другими научными организациями разработали жевательную резинку, которая способна нейтрализовать коронавирус в слюне человека.
Специалисты отметили, что коронавирус размножается в слюнных железах, а когда инфицированный человек чихает, кашляет или разговаривает, что частички вируса могут попасть на других людей. Жвачка же дает возможность нейтрализовать вирус в слюне и тем самым снижает риски передачи инфекции.
Чтобы протестировать «жвачку против COVID-19», команда вырастила белок ACE2 в растениях в сочетании с другим соединением, которое позволяет белку проникать через слизистые поверхности. Затем полученный растительный материал добавили в жевательную резинку со вкусом корицы.
Первые исследования показали, что жвачка в значительной степени предотвращала проникновение вирусов или вирусных частиц в клетки, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).