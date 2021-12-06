Росавиация займется расследованием инцидента с обледенением самолета S7
Росавиация проведет расследование инцидента с обледенением пассажирского самолета Airbus 320-271N компании S7, который потерял высоту из-за отключения всех приборов. Лайнер выполнял рейс из Магадана в Новосибирск, на борту находилось более 200 человек
Росавиация проведет расследование инцидента с обледенением пассажирского самолета Airbus 320-271N компании S7, который потерял высоту из-за отключения всех приборов. Лайнер выполнял рейс из Магадана в Новосибирск, на борту находилось более 200 человек.
Глава Росавиации Александр Нерадько поручил центральному аппарату ведомства провести расследование обстоятельств и причин этого авиационного инцидента.
В рамках расследования наземные и бортовые средства объективного контроля будут направлены на исследование в ФАУ «Авиарегистр России», специалисты которого проведут математическое моделирование возникшей в полете ситуации. Также проводится анализ качества противообледенительной обработки пассажирского лайнера в аэропорту Магадана.
Согласно предварительной версии, в аэропорту Магадана самолет S7 был обработан реагентом низкого качества, что привело к обледенению лайнера, отказу приборов и потере высоты.
Напомним также, что пилотам удалось благополучно посадить самолет, однако авиакомпания отстранил экипаж от полетов.