Производители предупредили Минсельхоз о риске возникновения дефицита картофеля
В России в 2022 году может начаться дефицит столового картофеля. Глава Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин на совещании в Минсельхозе сообщил, что дефицит может возникнуть из-за сокращения производства
В России в 2022 году может начаться дефицит столового картофеля. Глава Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин на совещании в Минсельхозе сообщил, что дефицит может возникнуть из-за сокращения производства в личных подсобных хозяйствах и роста мощностей по переработке овощей.
По словам эксперта, в 2021 году в России на переработку ушло около миллиона тонн картофеля. В 2022 году этот показатель может вырасти до 1,5 млн тонн, а к 2026 году - до 3 млн тонн.
Остальные участники совещания заявили, что рост спроса со стороны переработчиков и рост издержек на производство картофеля будут способствовать сохранению высоких цен. Например, уже в октябре текущего года килограмм картофеля стоил 44,51 рубля, что на 78,6% больше прошлогоднего показателя, пишет «КоммерсантЪ».
Еще одна проблема заключается в политике торговых сетей, которые отказываются принимать клубни небольшого размера и заключать годовые контракты с производителями. Это приводит к сдерживанию производства.