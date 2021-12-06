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06 декабря 2021, 11:46

Салат «Оливье» за год подорожал на 15%, а «Селедка под шубой» - на 25%

Традиционные российские новогодние салаты «Оливье» и «Селедка под шубой» за минувший год существенно подорожали из-за опережающего инфляцию роста цен на продукты

Салат «Оливье» за год подорожал на 15%, а «Селедка под шубой» - на 25%
Фото: wday.ru

Традиционные российские новогодние салаты «Оливье» и «Селедка под шубой» за минувший год существенно подорожали из-за опережающего инфляцию роста цен на продукты.

По данным Росстата, средняя стоимость ингредиентов для «Оливье» на четыре порции за год выросла на 15% (до 416 рублей). Продукты для «Селедки под шубой» подорожали на 25% по сравнению с прошлым годом, сообщают «Известия».

Больше всего за год подорожали картофель и морковь (на 41%), а также майонез (на 28%). Вареная колбаса и консервированный горошек подорожали на 9%.

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