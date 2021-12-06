06 декабря 2021, 11:46
Салат «Оливье» за год подорожал на 15%, а «Селедка под шубой» - на 25%
Традиционные российские новогодние салаты «Оливье» и «Селедка под шубой» за минувший год существенно подорожали из-за опережающего инфляцию роста цен на продукты
Фото: wday.ru
Традиционные российские новогодние салаты «Оливье» и «Селедка под шубой» за минувший год существенно подорожали из-за опережающего инфляцию роста цен на продукты.
По данным Росстата, средняя стоимость ингредиентов для «Оливье» на четыре порции за год выросла на 15% (до 416 рублей). Продукты для «Селедки под шубой» подорожали на 25% по сравнению с прошлым годом, сообщают «Известия».
Больше всего за год подорожали картофель и морковь (на 41%), а также майонез (на 28%). Вареная колбаса и консервированный горошек подорожали на 9%.