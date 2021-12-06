06 декабря 2021, 11:35
В тюменской колонии №2 покончили с собой двое заключенных
В Тюменской области в исправительной колонии №2 за последние несколько недель покончили с собой двое заключенных. Первый инцидент произошел в ноябре, а второй – 3 декабря, сообщили в УФСИН по региону
Фото: en.newizv.ru
В Тюменской области в исправительной колонии №2 за последние несколько недель покончили с собой двое заключенных. Первый инцидент произошел в ноябре, а второй – 3 декабря, сообщили в УФСИН по региону.
В пресс-службе ведомства сообщили, что медицинские работники провели реанимационные мероприятия, однако спасти арестантов не смогли.
По факту двух суицидов в ИК-2 проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествий.
Портал Znak.com сообщает, что осужденные в Тюменской области ранее часто жаловались на вымогательства денег и создание для них невыносимых условий, если они не соглашались на условия администрации колонии.