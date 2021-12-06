Власти Болгарии смягчили антиковидные требования для туристов
В Министерстве туризма сообщили, что иностранные граждане с 18 декабря смогут заселяться в отели горнолыжных курортов Болгарии и пользоваться объектами инфраструктуры без предъявления сертификата о вакцинации
Власти Болгарии смягчили антиковидные ограничения для иностранных туристов, в том числе и из России.
В Министерстве туризма сообщили, что иностранные граждане с 18 декабря смогут заселяться в отели горнолыжных курортов Болгарии и пользоваться объектами инфраструктуры без предъявления сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании и отрицательного ПЦР-теста.
Однако для посещения ресторанов, SPA-салонов, термальных курортов и других мест отдыха туристам необходимо будет предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус сроком действия 72 часа. На детей и подростков в возрасте до 18 лет эти требования не распространяются.
При этом на всех туристических объектах, в магазинах, транспорте и других общественных местах сохраняется обязательный масочный режим, сообщает «Лента.ру».