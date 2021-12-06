Власти Москвы убрали из схемы обращения с ТБО сведения о полигонах, которые примут мусор из столицы
Департамент ЖКХ Москвы подготовил для общественного обсуждения проект новой территориальной схемы обращения с бытовыми отходами, из которого пропала информация о том, куда именно столичные власти планируют вывозить мусор
Департамент ЖКХ Москвы подготовил для общественного обсуждения проект новой территориальной схемы обращения с бытовыми отходами, из которого пропала информация о том, куда именно столичные власти планируют вывозить мусор. Раньше в схеме обращения с ТБО указывались конкретные мусорные полигоны, а сейчас в документе указывается «Объект в ином субъекте РФ».
В новом документе отмечается, что в Москве ежегодно образуется 6,8 млн тонн мусора (в прежние годы говорилось о 8,1 млн тонн мусора). Из них 5,4 млн тонн будут отправлять в другие регионы для сортировки, переработки, сжигания или размещения на свалках.
В действующей территориальной схеме столичные власти указывали, на какие именно полигоны и в каких объемах едет московский мусор. Из документа следует, что за 10 лет Москва вывезет 15 млн тонн мусора в Калужскую, 9 млн тонн во Владимирскую области и 34 млн тонн - в Подмосковье, сообщает «КоммерсантЪ».
В новом проекте территориальной схемы таких подробностей нет. Чиновники из департамента ЖКХ указали только, что столичные отходы разместят на «объекте в ином субъекте РФ» без указания адреса. Между тем, федеральное законодательство предполагает «графическое отображение» движения отходов - «от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов и объектов размещения отходов».
Эксперты считают, что чиновники решили скрыть подробную информацию о том, куда свозят тонны московского мусора, чтобы не провоцировать новые «мусорные» конфликты.