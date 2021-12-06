В ВОЗ заявили о легком течении коронавируса у заразившихся штаммом «омикрон»
Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове сообщила о легком течении коронавируса у заразившихся новым штаммом «омикрон». Об этом свидетельствуют первоначальные данные о заболевших
Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове сообщила о легком течении коронавируса у заразившихся новым штаммом «омикрон». Об этом свидетельствуют первоначальные данные о заболевших.
В интервью телеканалу CBS Мария ван Керкхове заявила, что данные о штамме «омикрон» поступают в ВОЗ ежедневно. Пока все данные говорят о том, что зараженные именно этим штаммом COVID-19 люди переносят заболевание в более легкой форме.
Одновременно с этим эксперт ВОЗ заявила, что делать окончательные выводы пока преждевременно, сообщает ТАСС.
Ранее медики из ЮАР, где впервые был обнаружен «омикрон», сообщали, что новая мутация коронавирусной инфекции может быть очень устойчива к существующим вакцинам и антителам, а риск повторного заражения «омикроном» в 2,4 раза выше по сравнению с предшествующими вариантами вируса, в том числе и «дельта-штаммом».