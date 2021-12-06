06 декабря 2021, 07:53
49,7% российских врачей поддержали обязательную вакцинацию от коронавируса
Почти треть российских врачей (36,5%) выступили против принятия законов о введении антиковидных QR-кодов для посещения общественных мест и пользования общественным транспортом
Фото: smolnarod.ru
Почти треть российских врачей (36,5%) выступили против принятия законов о введении антиковидных QR-кодов для посещения общественных мест и пользования общественным транспортом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного мобильным приложением «Справочник врача».
При этом 24,6% опрошенных российских медиков поддерживают законопроект о QR-кодах в текущем виде. Еще 17% медработников не только поддержали введение ковид-паспортов, но и выступили за расширение ограничений для непривитых от коронавируса граждан, сообщает РБК.
Что касается обязательной вакцинации против COVID-19, то тут мнения врачей разделились примерно пополам. Так, 49,7% поддерживают обязательные прививки, а 50,3% - выступили против.