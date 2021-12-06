ЦБ РФ обяжет банки возвращать клиентам украденные мошенниками со счетов деньги
Центробанк России предложил установить обязательную денежную сумму, которую банки обязаны будут вернуть своим клиентам, ставшим жертвами мошенников. Соответствующие поправки финансовый регулятор планирует внести в закон «О национальной платежной системе»
Центробанк России предложил установить обязательную денежную сумму, которую банки обязаны будут вернуть своим клиентам, ставшим жертвами мошенников. Соответствующие поправки финансовый регулятор планирует внести в закон «О национальной платежной системе».
Эти поправки ранее анонсировал глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на международном форуме по борьбе с мошенничеством, сообщает РБК.
По данным Банка России, в третьем квартала 2021 года мошенники украли со счетов россиян путем несанкционированных денежных переводов 3,2 млрд рублей. Банки вернули клиентам только 7,7% от этой суммы. Регулятор отмечает, что такая ситуация снижает уровень доверия граждан к дистанционным платежным сервисам и к кредитно-финансовой системе в целом.
Центробанк для решения проблемы предлагает ввести упрощенный порядок возврата денежных средств россиянам, пострадавшим от мошенников. Речь идет об обязательной к возврату сумме, размер которой установит ЦБ.
Для получения своих средств пострадавший клиент должен сообщить банку об инциденте не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции. Эта сумма будет посчитана, «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90 процентах всех случаев социальной инженерии».
В случае, если в конкретного банка низкий уровень антифрода (механизма по предотвращению хищений), то ему придется вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму.
Отметим, что действующее законодательство обязывает банки возвращать средства только в тех случаях, когда они не были украдены по вине клиента. Если же клиент сам назвал мошенникам данные карты и код, то вернуть обратно украденные деньги практически нереально.