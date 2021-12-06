06 декабря 2021, 00:21
Сборная России по теннису впервые за 15 лет выиграла Кубок Дэвиса
В финале кубка россияне обыграли команду Хорватии с общим счетом 2:0. Андрей Рублев одержал победу над Борно Гойо с результатом 6:4, 7:6 (7:5), а Даниил Медведев оказался сильнее Марина Чилича (7:6, 6:2)
Фото: sport-express.ru
Сборная России по теннису впервые за последние 15 лет выиграла Кубок Дэвиса - самый престижный командный теннисный турнир.
В финале кубка россияне обыграли команду Хорватии с общим счетом 2:0. Андрей Рублев одержал победу над Борно Гойо с результатом 6:4, 7:6 (7:5), а Даниил Медведев оказался сильнее Марина Чилича (7:6, 6:2).
Сборная России завоевала Кубок Дэвиса впервые за 15 лет. До этого российские теннисисты выигрывали этот трофей в 2002 и 2006 годах.