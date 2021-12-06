Жители ленинградского поселка провели народный сход против строительства мусорного комплекса
В Ленинградской области жители поселка Невская Дубровка провели народный сход с требованием отказаться от строительства комплекса по обработке отходов и мусорного полигона на землях карьера «Дубровка»
В Ленинградской области жители поселка Невская Дубровка провели народный сход с требованием отказаться от строительства комплекса по обработке отходов и мусорного полигона на землях карьера «Дубровка». В митинге приняли участие более 500 человек.
Портал 47news.ru сообщает, что на акцию протеста также прибыли жители ближайших к Невской Дубровке поселков. Все они выступают против свалки и мусороперерабатывающего завода.
Люди пришли с плакатами, которые гласили «Мы не хотим жить на свалке, мы не крысы» и «Наше детство между свалок». В ходе акции граждане собрали подписи комплекса.
Сотрудники правоохранительных органов народному сходу не мешали, акция прошла без задержаний.
Петербургский региональный оператор НЭО планирует построить в поселке три комплекса по переработке отходов на месте карьеров «Дубровка», «Брандовка» и «Островский». При этом к каждому из них должен прилагаться полигон для складирования мусора, не подлежащего переработке.