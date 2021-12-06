В Туве члены ТИК и УИК признались в фальсификации выборов в Госдуму
В республике Тува члены участковых и территориальных избирательных комиссий признались в фальсификации результатов выборов в Госдуму, которые состоялись в сентябре 2021 года
В республике Тува члены участковых и территориальных избирательных комиссий признались в фальсификации результатов выборов в Госдуму, которые состоялись в сентябре 2021 года.
Сообщество республики«Новости Тувы+» опубликовало обращение членов УИК и ТИК к руководству правоохранительных органов, в котором они сообщили, что когда-то верили в честность выборов и «надеялись, что с новой властью фальсификация при голосовании прекратится». Однако во время трехдневных выборов «до них довели определенные цифры», которые должны были получиться по итогам подсчета голосов избирателей.
За отказ подсчитать голоса «правильно» членам избиркомов пригрозили увольнением. «От этого страха нам пришлось пойти на этот шаг», - отмечают авторы письма.
Спустя несколько месяцев после выборов в Госдуму члены тувинских УИКов и ТИКов решили признаться в фальсификациях. На это их сподвигло отсутствие зарплаты, которую им обещали и ради которой они рисковали.
«За доведение до определенных цифр (процентов) члены УИК примерно получили от 20 до 40 тысяч, члены ТИК от 60 до 100 тысяч + председатели ТИК получили премии. Вся кропотливая работа проведена нами, теми, кто работаем на земле», - говорится в письме.
Авторы обращения также уточнили, что глава избиркома Олег Фортуна получил премию в размере 1,5 млн рублей, его заместитель Эльвира Дежитмаа - миллион рублей, а секретарь Шончалай Ооржак - 700 тысяч рублей.
«За какие заслуги они получили в таком размере премии, кто им выписал эти премии, кто такой щедрый и несправедливый у нас?!!», - задаются вопросом члены ТИК и УИК.
Авторы попросили правоохранительные органы региона провести проверку по фактам, изложенным в письме, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).