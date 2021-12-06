Глава СКР поручил проверить творчество Оксимирона и Нойза МС по «шуточной» жалобе «группы патриотов»
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проверить творчество рэперов Оксимирона и Нойза MC на предмет экстремизма и формирования негативного отношения к силовикам
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проверить творчество рэперов Оксимирона и Нойза MC на предмет экстремизма и формирования негативного отношения к силовикам.
В заявлении говорится, что проверка проводится по обращению некой «группы патриотов». Последние указали, что в творчестве Оксимирона и Нойза МС пропагандируется «негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов», а также усматриваются «попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности», сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Особенно «группа патриотов» просила обратить внимание на трек Нойза МС «Двадцатые годы» и трек Оксимирона «Организация».
Между тем, автор инициативы блогер Дмитрия Якушев написал, что никакой группы возмущенных граждан не было, а обращение в СКР было вымышленным. Блогер отметил, что жалобу специально написали в «идиотской форме».