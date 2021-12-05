05 декабря 2021, 19:41
Кинопродюсер и создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн скончался в возрасте 75 лет
Российский кинопродюсер и основатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн скончался в возрасте 75 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ
Фото: zdorovieinfo.ru
Российский кинопродюсер и основатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн скончался в возрасте 75 лет. Причиной его смерти стал сердечный приступ.
Агентство ТАСС со ссылкой на источник в окружении продюсера сообщает, что Рудинштейн скончался примерно час назад в одной из московских больниц.
Также сообщается, что Марку Рудинштейну сделали срочную трахеостомию — операцию по формированию искусственного отверстия в шее. Он был подключен к аппарату ИВЛ. Врачи сообщили, что у продюсера было сильное поражение мозга в результате обширного ишемического инсульта.