06 декабря 2021, 00:38
Датская фирма попросила у российских властей курильский остров в аренду
Накануне глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что датская компания Copenhagen Offshore Partners хочет получить для производства водорода за счет энергии ветра остров Шумшу
Фото: nat-geo.ru
Российские власти могут сдать в аренду иностранцам один из островов Курильской гряды.
Накануне глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что датская компания Copenhagen Offshore Partners хочет получить для производства водорода за счет энергии ветра остров Шумшу, сообщает Readovka.
«Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер», - сообщил губернатор и добавил, что датская фирма планирует вложить в проект 2-2,5 млрд долларов.
Г-н Лимаренко заявил, что «нет никаких препятствий к выстраиванию долгосрочных торговых отношений в сфере производства водорода и водородной энергетики».