06 декабря 2021, 00:05
Власти Саудовской Аравии открыли въезд в страну привитым россиянам
Въезжать в страну привитые россияне смогут с 1 января 2022 года. Таким образом, верующие граждане нашей страны смогут совершить паломничество в Мекку и Медину
Фото: 24minus.ru
Власти Саудовской Аравии открыли границы для российских туристов, которые сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V».
Въезжать в страну привитые россияне смогут с 1 января 2022 года. Таким образом, верующие граждане нашей страны смогут совершить паломничество в Мекку и Медину.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что при въезде в Саудовскую Аравию привитым россиянам придется сдать ПЦР-тест на коронавирус и отсидеть двухнедельный карантин.