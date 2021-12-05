Авиакомпания S7 отстранила от полетов экипаж после инцидента с обледенением самолета
Авиакомпания S7 временно отстранила от работы экипаж рейса Магадан — Новосибирск, который во время полета за четыре минуты потерял около 2,5 километра высоты из-за обледенения двигателей
Авиакомпания S7 временно отстранила от работы экипаж рейса Магадан — Новосибирск, который во время полета за четыре минуты потерял около 2,5 километра высоты из-за обледенения двигателей. В компании объяснили отстранение пилотов от полетов «стандартной процедурой при расследовании авиапроисшествий», сообщает РИА Новости.
Резонансный инцидент произошел 2 декабря. У пассажирского лайнера Airbus A320neo, на борту которого находились более 200 человек, во время полета отключился автопилот. Затем из-за образовавшейся ледяной корки на крыльях и воздухозаборниках двигателей лайнер стал раскачиваться в воздухе и терять высоту. За четыре минуты самолет снизился на 2,5 км.
По причине неблагоприятных погодных условий борт не смог вернуться на аэропорт Магадана, поэтому пилотам пришлось сажать самолет в Иркутске.
Первый пилот Михаил Кулагин позже рассказал телеграм-каналу Baza, что через две минуты после взлета заледенели все приборы, которые измеряют скорость, высоту и другие показатели.
Согласно основной версии, обледенение произошло из-за некачественной обработки самолета в аэропорту Магадана. Вместо антифриза на основе пропиленгликоля сотрудники воздушной гавани могли использовать средство на основе этилового спирта.
В S7 после инцидента заявили, что компания ужесточит контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана. При этом официальных претензий перевозчик к воздушной гавани пока не предъявлял.
Издание Readovka отмечает, что авиакомпания не решилась подать претензию к аэропорту Магадана из-за того, что его контролируют структуры миллиардера Виктора Вексельберга.
Телеграм-канал издания пишет, что в 2020 году тендер на реконструкцию «воздушных ворот» Магадана выиграло ООО «АБС Магадан», одна половина которого принадлежит ООО «Новапорт Холдинг», а вторая -Управляющей компании «Аэропорты регионов». Стратегическим инвестором (читай — владельцем) «Аэропортов регионов» является Группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. Последний был в прошлом году награжден президентом Владимиром Путиным «за большой вклад в работу по строительству современных аэропортовых комплексов».
Заслуженный пилот СССР, член комиссии по вопросам воздушного транспорта Общественного совета Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Олег Смирнов в этой связи отмечает, что решения об экономии средств предпринимают всегда владельцы компаний, а не рядовые служащие. Летчик также отметил, что противообледенительная жидкость стоит дорого, а попытки сэкономить на ней уже имели место быть.