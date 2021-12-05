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05 декабря 2021, 14:09

На Кипре обнаружили тела пропавших 17 ноября двух россиянок

На острове Кипр обнаружили тела двух россиянок, которые пропали еще 17 ноября. Местная полиция задержала по подозрению в убийстве 32-летнего гражданина Сирии

На Кипре обнаружили тела пропавших 17 ноября двух россиянок
Фото: evropakipr.com

На острове Кипр обнаружили тела двух россиянок, которые пропали еще 17 ноября. Местная полиция задержала по подозрению в убийстве 32-летнего гражданина Сирии.

Мужчина на допросе уже признался в убийстве. Он рассказал следователям, что закопал тела женщин в саду дома в горной деревне Мониатис, что в провинции Лимасол. Мотив убийства не сообщается.

Ранее сотрудники полиции обнаружили в этом доме и на экскаваторе следы крови, которые совпали с ДНК одной из двух пропавших россиянок. Сириец работал на строительстве этого дома.

Также задержан второй подозреваемый в двойном убийстве - это водитель автомобиля, в котором ехал предполагаемый убийца. 

В конце ноября стало известно об исчезновении двух туристок из России - 43-летней Хаят Аль-Раиси и 33-летней Марии Газибагандовой. 17 ноября женщины пропали из квартиры в жилом доме в приморской части Ларнаки, где они проживали.

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