На Кипре обнаружили тела пропавших 17 ноября двух россиянок
На острове Кипр обнаружили тела двух россиянок, которые пропали еще 17 ноября. Местная полиция задержала по подозрению в убийстве 32-летнего гражданина Сирии
На острове Кипр обнаружили тела двух россиянок, которые пропали еще 17 ноября. Местная полиция задержала по подозрению в убийстве 32-летнего гражданина Сирии.
Мужчина на допросе уже признался в убийстве. Он рассказал следователям, что закопал тела женщин в саду дома в горной деревне Мониатис, что в провинции Лимасол. Мотив убийства не сообщается.
Ранее сотрудники полиции обнаружили в этом доме и на экскаваторе следы крови, которые совпали с ДНК одной из двух пропавших россиянок. Сириец работал на строительстве этого дома.
Также задержан второй подозреваемый в двойном убийстве - это водитель автомобиля, в котором ехал предполагаемый убийца.
В конце ноября стало известно об исчезновении двух туристок из России - 43-летней Хаят Аль-Раиси и 33-летней Марии Газибагандовой. 17 ноября женщины пропали из квартиры в жилом доме в приморской части Ларнаки, где они проживали.