Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии COVID-19 на штамме «омикрон»
Вирусолог научного центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что «омикрон» может вытеснить дельта-штамм. При этом у заразившихся новым штаммом болезнь протекает намного легче, чем в случае с другими мутациями
Пандемия коронавируса в мире может завершиться на штамме «омикрон», который впервые был выявлен в ЮАР и других африканских странах.
Вирусолог научного центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что «омикрон» может вытеснить дельта-штамм. При этом у заразившихся новым штаммом болезнь протекает намного легче, чем в случае с другими мутациями.
По словам вирусолога, болезнь при заражении штаммом «омикрон» протекает легче из-за большого количества мутаций в S-белке. Кроме того, пока еще ни в одной стране, где был выявлен «омикрон», не было зафиксировано ни одного случая смерти заразившегося от осложнений.
Анатолий Альтштейн отметил, что новому штамму нужно примерно полгода, чтобы распространиться по всему миру. Однако об окончании пандемии коронавируса можно будет говорить только тогда, когда смертность от этой болезни снизится до показателей смертности от гриппа.