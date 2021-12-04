04 декабря 2021, 19:38
Сына экс-губернатора Хабаровского края нашли мертвым в гостиничном номере
В правоохранительных органах сообщили, что в ходе предварительного осмотра признаков насильственной смерти на теле мужчины выявлено не было. Предварительная причина смерти сына экс-главы Хабаровского края - инфаркт
Фото: moscow-post.su
В одной из гостиниц Хабаровска обнаружили мертвым сына бывшего губернатора региона Виктора Ишаева Дмитрия.
В правоохранительных органах сообщили, что в ходе предварительного осмотра признаков насильственной смерти на теле мужчины выявлено не было. Предварительная причина смерти сына экс-главы Хабаровского края - инфаркт, сообщает РИА Новости.
Дмитрий Ишаев 1972 года ранее работал в государственной компании «Роснефть». Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 гг.
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