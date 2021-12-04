Меню
Общество
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
04 декабря 2021, 10:13

В России ограничат возможности для использования гражданами личных авто

В стратегии Минтранса говорится, что 82% вредных выбросов происходит за счет стирания дорожного покрытия и «составных частей» автомобиля. Поэтому нужно «пересадить» владельцев личных авто на общественный транспорт

В России ограничат возможности для использования гражданами личных авто
Фото: life.ru

Российские власти планируют ограничить возможности граждан в использовании личных автомобилей в рамках новой транспортной стратегии Минтранса РФ.

Эта стратегия, рассчитанная до 2035 года, предполагает «безальтернативное» ограничение использования личных автомобилей с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Авторы документа указывают, что 61% выбросов от транспорта приходится на автомобильный транспорт, однако обновление автопарка россиян эту проблему не решит.

В стратегии говорится, что 82% вредных выбросов происходит за счет стирания дорожного покрытия и «составных частей» автомобиля. Поэтому нужно «пересадить» владельцев личных авто на общественный транспорт.

В Минтрансе предлагают поэтапное введение ограничений на использование транспортных средств «низких экологических классов». Одно из предложений связано с созданием специальных зон, куда въезд автомобилей с неэкологичными двигателями будет запрещен, сообщает РБК.

Для борьбы с шумом от транспорта министерство предлагает ограничить скоростной режим в жилых кварталах, установить шумозащитные экраны и использовать «цифровые методы контроля шума», в частности, камеры-шумомеры.

В рамках транспортной стратегии власти планируют построить 250 тысяч заправок для электромобилей, а также автосервисы и пункты утилизации батарей.

Реализация транспортной стратегии российского правительства обойдется по предварительным подсчетам в 60 трлн рублей.

Материалы по теме
Московский суд заблокировал аккаунты автоблогеров, пропагандирующих опасное вождение
Госдума приняла закон об отмене техосмотра личных автомобилей
В России импортные автомобили с начала года подорожали в среднем на 20%
Сейчас на главной
Росстат сообщил о рекордной смертности от COVID-19 в октябре
коронавирус
Росстат сообщил о рекордной смертности от COVID-19 в октябре
Октябрь 2021 года стал рекордным месяцем за все время пандемии по количеству смертей от коронавируса в качестве основной причины и по общему уровню смертности среди заболевших коронавирусом
Общество
Минздрав расширит перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19
Сейчас прививка «Спутником V» не рекомендуется при наличии гиперчувствительности к какому-либо из компонентов вакцины, при тяжелых аллергических реакциях, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях и обострении хронических заболеваний
«Чушь и компот!»
бизнес чиновников
«Чушь и компот!»
Кремлевские борцы с коррупцией заявили, что весь архив «Досье Пандоры» представляет собой «неструктурированный набор отрывочных данных, фактически анонимного характера», которые невозможно использовать для проверки или подтверждения каких-либо фактов
«Доверие строится на открытости»
вакцина от коронавируса
«Доверие строится на открытости»
Авторы письма указали, что Россия входит в число первых стран мира, где население начали прививать от COVID-19, однако доля привитых у нас оказалась намного ниже, чем в других государства. Ученые и врачи считают, что причина тому недоверие людей властям
Депутат Милонов попросил подготовить антиковидные меры для Деда Мороза
Новый год
Депутат Милонов попросил подготовить антиковидные меры для Деда Мороза
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов обратился к Роспотребнадзору с просьбой выпустить специальные антиковидные рекомендации для Деда Мороза и Снегурочки в связи с началом новогоднего сезона
Общество
В Госдуму внесли законопроект, который меняет порядок признания граждан малоимущими
Депутаты Госдумы от «Справедливой России – За правду» внесли на рассмотрение коллег законопроект, который меняет принцип признания россиян малоимущими. Документ был подготовлен в связи с жалобами граждан на несовершенство действующих норм
Минтранс отменяет QR-код
QR-коды
Минтранс отменяет QR-код
Министерство транспорта России отказалось от предложения обязать пассажиров предъявлять QR-коды при покупке билетов на самолеты. Даже в случае введения антиковидных кодов на транспорте предъявлять их пассажиры будут только перед регистрацией на рейс
Власти Москвы ограничат новогодние мероприятия в центре города из-за COVID-19
Новый год
Власти Москвы ограничат новогодние мероприятия в центре города из-за COVID-19
Чтобы избежать скопления большого числа людей в центре столицы местные власти рассматривают вопрос об ограничении новогодних мероприятий. При этом в других районах города будут открыты около 20 праздничных площадок
Российская полиции проводит проверку Netflix на предмет гей-пропаганды
антигейский закон
Российская полиции проводит проверку Netflix на предмет гей-пропаганды
Министерство внутренних дел России проводит проверку стримингового сервиса Netflix на соблюдение требований закона о запрете на пропаганду гомосексуализма
Евросоюз и США ввели новые санкции против Беларуси из-за миграционного кризиса
санкции против белоруссии
Евросоюз и США ввели новые санкции против Беларуси из-за миграционного кризиса
Американские санкции распространяются на 20 граждан Белоруссии и 12 организаций. В черном списке среди прочих оказался средний сын главы республики Александра Лукашенко Дмитрий, который занимается бизнесом
Общество
Организаторов обсуждения закона, лишающего пациентов импортных лекарств, заподозрили в накрутке голосов
Принятие данного документа нанесет вред российским пациентам, потому что у них и врачей «никакого выбора препарата не останется». Она также отметила, что против данной инициативы выступают многие пациентские организации
«Вы следили или только деньги считали?»
чп на шахте
«Вы следили или только деньги считали?»
По мнению главы государства, причинами трагедии стало полное отсутствие контроля со стороны руководства за ситуацией на шахте, а также сокрытие информации о загазованности шахты и фальсификация показаний датчиков токсичных газов
Иммунитет от расследований
росреестр
Иммунитет от расследований
Соратники оппозиционера сообщили, что ранее они нашли адрес сотрудника ФСБ Олега Таякина и подтвердили его благодаря Росреестру, однако уже сегодня выяснилось, что запись о его недвижимости пропала из государственной базы
Власти Греции ввели штрафы для пожилых граждан за отказ от вакцинации
вакцина от коронавируса
Власти Греции ввели штрафы для пожилых граждан за отказ от вакцинации
Глава правительства Кириакос Мицотакис заявил, что власти страны весьма обеспокоены стремительным распространением нового штамма коронавируса «омикрон», который впервые был обнаружен в странах Африки
Французским банкам запретили финансировать проект «Новатэка» в Арктике
освоение арктики
Французским банкам запретили финансировать проект «Новатэка» в Арктике
Власти Франции запретили местным банкам вкладывать деньги в российский мегапроект «Арктик СПГ-2» на Ямале. Об этом сообщает французский филиал экологической организации «Друзья Земли»
Зеленский поправил сценарий
владимир зеленский
Зеленский поправил сценарий
О том, что утром 1 декабря президент обратится с традиционным ежегодным посланием к Раде и народу, узнали даже те, кто не смотрел и не читал накануне политические новости, но оказался в центре Киева. Улицу Садовую, что на подступах к парламенту, перекрыли грузовики с нацгвардейцами
Кибермошенники за три месяца похитили с банковских карт россиян 3,2 млрд рублей
мошенники
Кибермошенники за три месяца похитили с банковских карт россиян 3,2 млрд рублей
Кибермошенники в третьем квартале 2021 года похитили у клиентов российских банков более 3,2 млрд рублей. Это на 18,5% больше, чем было украдено в 2020 году
В правительстве предложили использовать вторсырье при строительстве домов
вторсырье
В правительстве предложили использовать вторсырье при строительстве домов
Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко, которая курирует вопросы экологии, предложила повторно использовать отходы от сноса старых домов при строительстве жилья, благоустройства территорий и в ЖКХ