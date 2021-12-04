В России ограничат возможности для использования гражданами личных авто
В стратегии Минтранса говорится, что 82% вредных выбросов происходит за счет стирания дорожного покрытия и «составных частей» автомобиля. Поэтому нужно «пересадить» владельцев личных авто на общественный транспорт
Российские власти планируют ограничить возможности граждан в использовании личных автомобилей в рамках новой транспортной стратегии Минтранса РФ.
Эта стратегия, рассчитанная до 2035 года, предполагает «безальтернативное» ограничение использования личных автомобилей с целью сокращения вредных выбросов в атмосферу.
Авторы документа указывают, что 61% выбросов от транспорта приходится на автомобильный транспорт, однако обновление автопарка россиян эту проблему не решит.
В стратегии говорится, что 82% вредных выбросов происходит за счет стирания дорожного покрытия и «составных частей» автомобиля. Поэтому нужно «пересадить» владельцев личных авто на общественный транспорт.
В Минтрансе предлагают поэтапное введение ограничений на использование транспортных средств «низких экологических классов». Одно из предложений связано с созданием специальных зон, куда въезд автомобилей с неэкологичными двигателями будет запрещен, сообщает РБК.
Для борьбы с шумом от транспорта министерство предлагает ограничить скоростной режим в жилых кварталах, установить шумозащитные экраны и использовать «цифровые методы контроля шума», в частности, камеры-шумомеры.
В рамках транспортной стратегии власти планируют построить 250 тысяч заправок для электромобилей, а также автосервисы и пункты утилизации батарей.
Реализация транспортной стратегии российского правительства обойдется по предварительным подсчетам в 60 трлн рублей.