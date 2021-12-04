Росстат сообщил о рекордной смертности от COVID-19 в октябре
Октябрь 2021 года стал рекордным месяцем за все время пандемии по количеству смертей от коронавируса в качестве основной причины и по общему уровню смертности среди заболевших коронавирусом
Октябрь 2021 года стал рекордным месяцем за все время пандемии по количеству смертей от коронавируса в качестве основной причины и по общему уровню смертности среди заболевших коронавирусом.
Предыдущий максимум был зафиксирован в июле 2021 года, когда от коронавируса в качестве основной причины скончались почти 45 тысяч россиян. С учетом COVID-19 как дополнительной причины умерли 51 тысяча человек.
Согласно данным Росстата, в октябре коронавирус стал основной или предположительно причиной смерти 68,7 тысячи российских граждан. Еще у 6 тысяч человек COVID-19 стал сопутствующей причиной смерти, пишет РБК.
С начала пандемии (февраль 2020 года) непосредственно от коронавируса скончались, по данным Росстата, 460 тысяч человек. Из них 315,5 тысяч летальных случаев среди ковидных пациентов приходится на 2021 год.
Общее количество умерших с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии достигло 537,7 тысячи человек.
При этом в ноябре 2021 года может быть установлен новый рекорд по числу умерших от коронавируса, так как в этом месяце суточная смертность впервые превысила отметку в 1200 человек.