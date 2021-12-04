Производители предупредили о сбоях в поставках пива в бары из-за маркировки
Ассоциация производителей пива, которая объединяет AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken, предупредила о риске возникновения коллапса на пивоваренном рынке из-за введения обязательной маркировки пенного напитка с сентября 2022 года
Ассоциация производителей пива, которая объединяет AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken, предупредила о риске возникновения коллапса на пивоваренном рынке из-за введения обязательной маркировки пенного напитка с сентября 2022 года.
Участники рынка назвали нереалистичными установленные Минпромторгом сроки введения обязательной маркировки пива в России. Из-за этого с 1 сентября могут начаться сбои в поставках разливного пива в точки общепита, а к концу 2022 года аналогичная ситуация может распространиться и на другие сегменты, сообщает РБК.
В ассоциации заявили, что власти до сих пор не решили вопрос сосуществования двух систем - Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и маркировки. Ранее заявлялось, что рынок будет работать только с одной.
Еще одна проблема – невозможность поставщиков специализированного оборудования для маркировки за девять месяцев удовлетворить потребности российского рынка. Кроме того, на установку и тестирование оборудования пивоварами уйдет слишком много времени.
Помимо сбоев в поставках требование о маркировке ива может привести к повышению цен на товар для конечного потребителя и развитию нелегального рынка.