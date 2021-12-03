03 декабря 2021, 17:12
У вернувшихся из ЮАР российских туристов выявили коронавирус
Роспотребнадзор сообщил о положительных ПЦР-тестах на коронавирус у двух российских туристов, которые недавно вернулись из ЮАР. Ранее ведомство обязало всех возвращающихся из этой страны соблюдать 14-дневный карантин
Фото: newsae.ru
Роспотребнадзор сообщил о положительных ПЦР-тестах на коронавирус у двух российских туристов, которые недавно вернулись из ЮАР. Ранее ведомство обязало всех возвращающихся из этой страны соблюдать 14-дневный карантин из-за высокого риска заражения штаммом «омикрон».
Первый вывозной рейс из ЮАР с российскими туристами состоялся 3 декабря. В Роспотребнадзоре сообщили агентству ТАСС, что все пассажиры этого рейса будут изолированы на две недели.
Штамм коронавируса «омикрон» был выявлен в ЮАР в середине ноября, после чего авиасообщение с этой страной и рядом других африканских государств было приостановлено. В ЮАР из-за ковидных ограничений застряли около 1,5 тысяч россиян.