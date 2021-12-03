Минздрав расширит перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19
Сейчас прививка «Спутником V» не рекомендуется при наличии гиперчувствительности к какому-либо из компонентов вакцины, при тяжелых аллергических реакциях, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях и обострении хронических заболеваний
Минздрав России планирует расширить список противопоказаний к прививке от коронавирусной инфекции. В ведомстве сообщили, что перечень противопоказаний к вакцинации будет уточняться в соответствии с противопоказаниями, прописанным в инструкции к каждому препарату.
Так, вакцина «Ковивак» не рекомендуется для людей старше 60 лет, а «ЭпиВакКороной» не прививают пациентов с онкологическими заболеваниями.
Прививка «Спутником V» не рекомендуется при наличии гиперчувствительности к какому-либо из компонентов вакцины, при тяжелых аллергических реакциях, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях и обострении хронических заболеваний. При этом беременность и грудное вскармливание не являются противопоказанием к прививке от COVID-19.
Противопоказаниями для введения второго компонента «Спутника V» являются тяжелые поствакцинальные осложнения, такие как анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов.