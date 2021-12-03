03 декабря 2021, 15:56
Актриса театра и кино Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет
Нина Ургант широко известна ролями в картинах «Белорусский вокзал», «Волшебная сила», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина», «Сыновья уходят в бой» и «Укротительница тигров»
Фото: sports.ru
Известная актриса театра и кино Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет. О кончине артистки сообщила пресс-служба Александринского театра.
Нина Ургант умерла в своем доме в Санкт-Петербурге. Еще в 2014 году она рассказывала, что у ее выявили болезнь Паркинсона, сообщает «Фонтанка».
Нина Ургант широко известна ролями в картинах «Белорусский вокзал», «Волшебная сила», «Я родом из детства», «Красавец-мужчина», «Сыновья уходят в бой» и «Укротительница тигров».
Нина Ургант приходится матерью актеру Андрею Урганту и бабушкой известному шоумену Ивану Урганту.