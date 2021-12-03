Прокуратура попросила суд увеличить срок лишения свободы для правозащитника Юрия Дмитриева до 15 лет
На фоне решения властей ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» (признан иностранным агентом) гособвинитель по делу главы карельского филиала организации Юрия Дмитриева попросил суд увеличить ему срок лишения свободы до 15 лет
На фоне решения властей ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» (признан иностранным агентом) гособвинитель по делу главы карельского филиала организации Юрия Дмитриева попросил суд увеличить ему срок лишения свободы до 15 лет. Дело правозащитника случается в Петрозаводском горсуде.
Адвокат Юрия Дмитриева Роман Масалев рассказал агентству ТАСС, что представитель прокуратуры попросил суд добавить два года к уже имеющемуся сроку правозащитника (ранее суд приговорил его к 13 годам колонии).
Гособвинитель также попросил, чтобы Дмитриев отбывал срок в колонии строгого режима.
Напомним, что Юрия Дмитриева признали виновным в якобы развратных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери, изготовлении детской порнографии и хранении части огнестрельного оружия. Правозащитники считают дело Дмитриева местью властей за его деятельность. В частности, глава карельского «Мемориала» обнаружил массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох.