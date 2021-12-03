Новым гендиректором VK Group станет сын замглавы администрации президента Сергея Кириенко
Новым генеральным директором VK Group после смены собственника станет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко, который приходится сыном первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко. Он сменит Бориса Добродеева
Новым генеральным директором VK Group после смены собственника станет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко, который приходится сыном первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко. Он сменит Бориса Добродеева.
Владимир Кириенко с 2016 года занимает должность вице-президента «Ростелекома». В госкомпании сообщили, что под его руководством была создана сеть собственных дата-центров, осуществлено внедрение продвинутых облачных решений, а также запущены проекты в 80 регионах.
С назначением г-на Кириенко в VK Group ожидается перезапуск существующих проектов, а также запуск инновационных сервисов, сообщает РБК.
На этой неделе контроль над VK Group перешел от группы USM миллиардера Алишера Усманова к «Согазу», который является дочерним предприятием «Газпрома».