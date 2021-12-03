В Кремле отказались разбираться с чиновниками из «Досье Пандоры»
Кремлевские борцы с коррупцией заявили, что весь архив «Досье Пандоры» представляет собой «неструктурированный набор отрывочных данных, фактически анонимного характера», которые невозможно использовать для проверки или подтверждения каких-либо фактов
Российские чиновники, имена которых фигурируют в «Досье Пандоры», не понесут никакой ответственности за использование офшорных схем. В Кремле отказались разбираться с архивом.
В ответе Управления по вопросам противодействия коррупции Администрации президента на запрос «Новой газеты» и «Трансперенси Интернешнл» (организации признана иностранным агентом) говорится, что сведения об офшорах чиновников и депутатов, фигурирующих в расследовании «Досье Пандоры», «невозможно проверить или подтвердить».
Кремлевские борцы с коррупцией заявили, что весь архив представляет собой «неструктурированный набор отрывочных данных, фактически анонимного характера», которые невозможно использовать для проверки или подтверждения каких-либо фактов.
Напомним, что в «Досье Пандоры», основанном на данных офшорных регистраторов, фигурируют гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, глава администрации президента РФ Антон Вайно, предполагаемая близкая подруга Владимира Путина Светлана Кривоногих, депутаты Госдумы Алексей Чепа, Григорий Аникеев, Владислав Резник, Андрей Скоч и Отари Аршба, сенатор Олег Ткач и аудитор Счетной палаты РФ Сергей Мамедов, сообщает «Медуза» (издание признано инагентом).
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в этом досье нет никаких скрытых богатств ближайшего окружения Владимира Путина.