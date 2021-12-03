Ученые и врачи потребовали от властей раскрыть подробные данные о вакцинации против COVID-19
Авторы письма указали, что Россия входит в число первых стран мира, где население начали прививать от COVID-19, однако доля привитых у нас оказалась намного ниже, чем в других государства. Ученые и врачи считают, что причина тому недоверие людей властям
Российские ученые, врачи и популяризаторы доказательной медицины обратились к властям с требованием раскрыть данные о вакцинации против коронавирусной инфекции.
Авторы письма указали, что Россия входит в число первых стран мира, где население начали прививать от COVID-19, однако доля привитых у нас оказалась намного ниже, чем в других государства. Ученые и врачи считают, что причина тому недоверие людей властям.
В обращении отмечается, что доверие строится на открытости, а единственный способ спокойно и аргументированно парировать недостоверные утверждения о вакцинации – это сослаться на официальные или научные данные. Авторы письма приводят в пример США, Израиль и страны Европы, в которых постоянно публикуется статистика по побочным эффектам от вакцин, случаям заражения и смерти после прививки с разбивками по разным вакцинам и возрастным группам. В России такие данные вообще нигде не публикуются.
«Уже собрано огромное количество данных о безопасности и эффективности вакцины после регистрации. Собирается — но не публикуется», - сетуют ученые и медики.
Авторы письма подчеркивают, что «закрытость государства» существенно затрудняет открытый разговор с теми, кто сомневается в вакцинации.