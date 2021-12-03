Московский суд арестовал еще одного обвиняемого в госизмене
Лефортовский райсуд Москвы арестовал на два месяца безработного гражданина Кирилла Суслова по делу о государственной измене. Накануне он был задержан сотрудниками ФСБ России
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Лефортовский райсуд Москвы арестовал на два месяца безработного гражданина Кирилла Суслова по делу о государственной измене. Накануне он был задержан сотрудниками ФСБ России.
В чем конкретно обвиняют Кирилла Суслова, не сообщается. Под арестом он пробудет как минимум до 29 января 2022 года, сообщает Znak.com.
В Центре общественных связей ФСБ обвинение в адрес гражданина Суслова по статье «Госизмена» не комментируют.
Днем ранее сообщалось, что силовики задержали двух агентов, работавших на Службу безопасности Украины, которые вели сбор данных о стратегически важных российских предприятиях.