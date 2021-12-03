03 декабря 2021, 12:58
В Волгограде в результате взрыва на подстанции без света и тепла остались больница, завод и десятки жилых домов
В Волгограде произошел взрыв на подстанции «Пионерская», которая располагается на улице Нильская. В результате аварии без электричества и отопления остались десятки жилых домов в поселке Ангарский, больница и оборонное предприятие
Фото: Высота 102
В Волгограде произошел взрыв на подстанции «Пионерская», которая располагается на улице Нильская. В результате аварии без электричества и отопления остались десятки жилых домов в поселке Ангарский, больница и оборонное предприятие.
Информагентство «Высота 102» сообщает, что больницу оперативно подключили к электроснабжению с помощью резервных генераторов.
В мэрии заверили, что ремонтно-восстановительные работы уже ведутся. Пока же работники ООО «Концессии теплоснабжения» должны обеспечить работу городских котельных при помощи передвижных электрогенераторов.