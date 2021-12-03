Депутат Милонов попросил Роспотребнадзор подготовить антиковидные рекомендации для Деда Мороза
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов обратился к Роспотребнадзору с просьбой выпустить специальные антиковидные рекомендации для Деда Мороза и Снегурочки в связи с началом новогоднего сезона
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов обратился к Роспотребнадзору с просьбой выпустить специальные антиковидные рекомендации для Деда Мороза и Снегурочки в связи с началом новогоднего сезона.
«Конечно, нужно понимать, что Дед Мороз должен быть привитый. И это вопрос безопасности, и вопрос ответственности самих родителей, потому что Дед Мороз посещает несколько семей за день и может быть разносчиком заразы», - заявил депутат, слова которого приводит РИА Новости.
Виталлий Милонов отметил, что лично он против отмены традиции посещения Дедом Морозов детей из-за пандемии, однако все люди должны соблюдать антиковидные требования.
В середине ноября губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что главный Дед Мороз страны из Великого Устюга уже сделал прививку от коронавируса. Позже власти региона сообщили, что пообщаться с новогодним волшебником во время его традиционного тура по России смогут только обладатели QR-кодов и отрицательны ПЦР-тестов на коронавирус.