В Госдуму внесли законопроект, который меняет порядок признания граждан малоимущими
Депутаты Госдумы от «Справедливой России – За правду» внесли на рассмотрение коллег законопроект, который меняет принцип признания россиян малоимущими. Документ был подготовлен в связи с жалобами граждан на несовершенство действующих норм
Депутаты Госдумы от «Справедливой России – За правду» внесли на рассмотрение коллег законопроект, который меняет принцип признания россиян малоимущими. Документ был подготовлен в связи с жалобами граждан на несовершенство действующих норм.
Законопроект СРЗП вносит поправки в федеральный закон «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи». Так, авторы документа предлагают учитывать доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина после вычета налогов и сборов.
Согласно действующему порядку, семья (или одиноко проживающий гражданин) считается малоимущей и имеет право на получение льгот и пособий, если их среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.
В партии сообщили, что к ним поступают многочисленные обращения граждан, которые считают, что действующие правила учета дохода для получения социальной поддержки являются несправедливыми и не позволяют получить государственную помощь тем, кто в ней действительно нуждается.
Во фракции в свою очередь отметили, что реальный доход таких семей и граждан оказывается ниже величины прожиточного минимума, однако они не могут претендовать на получение госпомощи.